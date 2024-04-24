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Uzmanpara Visa tahminleri aşan kar açıkladı
Haberler Uzmanpara Visa tahminleri aşan kar açıkladı

Visa tahminleri aşan kar açıkladı

Visa, Wall Street tahminlerini aşan bir ikinci çeyrek karı bildirdi. ABD'de kredi kartı harcamalarının artması Visa'nın karının beklentileri aşmasında rol oynadı.

24.04.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
Visa tahminleri aşan kar açıkladı

Visa mali yılının ikinci çeyreğinde düzeltilmiş net gelirin %17 artışla 5,1 milyar dolara veya hisse başına 2,51 dolara yükseldiğini söyledi. Analistler ise hisse başına 2,44 dolar kar bekliyordu.

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Visa'nın gelirlerinin %40'ından fazlasını elde ettiği ABD'de kredi kartı harcamaları bir önceki yıla göre %6,2 arttı. Dünya çapında ödeme hacmi %8 ve toplam işlem hacmi %11 arttı.

Visa CEO'su Ryan McInerney yaptığı açıklamada, "Tüketici ödemeleri ve yeni akışlardaki trilyonlarca dolarlık fırsata, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizle ortaklıklarımızı derinleştirmeye devam etmeye odaklanmış durumdayız" dedi.

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