Visa tahminleri aşan kar açıkladı

Visa mali yılının ikinci çeyreğinde düzeltilmiş net gelirin %17 artışla 5,1 milyar dolara veya hisse başına 2,51 dolara yükseldiğini söyledi. Analistler ise hisse başına 2,44 dolar kar bekliyordu.

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Visa'nın gelirlerinin %40'ından fazlasını elde ettiği ABD'de kredi kartı harcamaları bir önceki yıla göre %6,2 arttı. Dünya çapında ödeme hacmi %8 ve toplam işlem hacmi %11 arttı.

Visa CEO'su Ryan McInerney yaptığı açıklamada, "Tüketici ödemeleri ve yeni akışlardaki trilyonlarca dolarlık fırsata, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizle ortaklıklarımızı derinleştirmeye devam etmeye odaklanmış durumdayız" dedi.