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Volkswagen satışlarını artırdı

Volkswagen Grubu, ABD otomobil gümrük tarifeleri yürürlüğe girmeden önce satışlarını artırdı.

09.04.2025 - 16:00 | | AA
Volkswagen satışlarını artırdı

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın ilk çeyreğine ilişkin araç teslimat rakamlarını açıkladı.

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Buna göre, grubun satışları yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 2 milyon 128 bin 900’e yükseldi.

Söz konusu dönemde grubun ana markası Volkswagen'in araç satışları yüzde 5,1 artarak 1 milyon 134 bin 200 oldu.

Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı olan Çin'deki araç teslimatlarının yüzde 7,1 düşerek 644 milyon 100’e inmesi ise dikkati çekti.

Avrupa ve ABD satışla sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 6,2 arttı.

Analistler, ABD satışlarının artışını Donald Trump'ın nisan ayının başından bu yana yürürlükte olan yeni otomobil tarifeleri nedeniyle oluşan beklentisel etkilere bağladı.

ABD'de geçen haftadan bu yana yüzde 25'lik otomobil tarifeleri yürürlükte.

Analistler, Volkswagen’in ABD pazarının ikinci çeyrekten itibaren gerileme yaşamasını bekliyor.

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Alman üreticinin ilk çeyrekte elektrikli araç satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 216 bin 900’a yükseldi.

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