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Yabancıların hisse satışı devam etti

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 14 Ocak haftasında 55,1 milyon dolar hisse senedi sattı. Bu gelişmeyle birlikte yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında art arda 8 hafta satış gerçekleştirdi.

20.01.2022 - 15:01 |
Yabancıların hisse satışı devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre aynı hafta DİBS (kesin alım) satımları 76,3 milyon dolar olurken, DİBS (ters repo) alımı 15,4 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (teminat) alımları 0,9 milyon dolar olurken, DİBS (ödünç) işlemi olmadı. Şirket borçlanma senedi satımları ise 2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoklarının piyasa değeri 19 milyar 379,3 milyon dolar oldu.

DİBS (kesin alım) stokları 3 milyar 266,6 milyon dolar, DİBS (ters repo) stokları 877,5 milyon dolar, DİBS (teminat) stokları 261,5 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 148,4 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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