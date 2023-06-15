'Yakın zamanda faiz indirimi beklenmiyor'

Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin para politikasında sıkılaştırma sonrası bir "yumuşak inişi" başarması olasılığını görmeye devam ettiğini ancak, faizlerde yakın zamanda bir indirim öngörmediklerini söyledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Powell, "Enflasyonu yüzde 2 hedefine iş gücü piyasasında keskin bir daralmaya neden olmadan düşürmek için bir yol var ve iş gücü piyasasını "yavaş yavaş soğutmak" bu çabalara yardımcı olacak" dedi.

Faiz oranlarında bir indirim beklenmemesi gerektiğini ifade eden Powell, parasal gevşeme için enflasyonun "gerçekten ciddi şekilde aşağı gelmesi" gibi şartların "birkaç yıl" bir süreçte karşılanmasının muhtemel olmadığını savundu.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getirilmesinin birinci öncelikleri olduğunu ve bunda kararlı olmaya devam ettiklerini ifade eden Powell, faiz oranlarının gelecek toplantılarda artırılmasının "mantıklı olabileceğini" değerlendirdiklerini, ancak bunun çok daha yavaş bir hızla yapılması taraftarı olduklarını da vurguladı.

Powell, 2022 yılının ilk çeyreğinde başladıkları agresif faiz artırımlarında nihai seviyeye yaklaştıkça faiz artırım hızını yavaşlattıklarını belirtirken, faiz artırım hızı ile faizin ulaşacağı seviyelerin farklı şeyler olduğunu da savundu.

Temmuz toplantısının "canlı" bir toplantı olacağını vurgulayan Powell, FOMC toplantısında temmuz toplantısında ne yapılacağını tartışmadıklarını, ancak temmuz toplantısına kadar ellerinde 3 aylık veri bulunacağını ve ne yapacaklarına verilere bakarak karar vermeye devam edeceklerini de ifade etti.