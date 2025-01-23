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'Yapay zeka küresel büyümeyi artırabilir'

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zeka konusunda gelişen ve gelişmekte olan ülkeler arasında önemli farklar bulunduğunu belirterek, "İyi haber ise yapay zeka küresel büyümeyi önemli oranda artırabilir" dedi.

23.01.2025 - 09:07 | | AA
'Yapay zeka küresel büyümeyi artırabilir'

Georgieva, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) "Yapay zeka: Tüm gemileri yürütmek" başlıklı oturumda konuştu.

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Yapay zekaya erişimin küresel çapta önemli farklılıklar gösterdiğini anlatan Georgieva, "Araştırmalarımız, gelişen ekonomiler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkın çok genişlediğini gösteriyor. Gelişmiş ekonomilerde yapay zeka kullanımı yüzde 60 oranına kadar çıkıyor." diye konuştu.

Gelişmekte olan ekonomilerde ise bu oranın yüzde 40, düşük gelirli ülkelerde ise yüzde 26 seviyesinde bulunduğuna işaret eden Georgieva, "İyi haber ise yapay zeka küresel büyümeyi önemli oranda artırabilir." dedi.

Georgieva, yapay zekanın tüm dünyada evrensel ortak bir konu olduğunu kaydederek, "Küresel büyüme yüzde 3,8'di ve şu anda yüzde 3 civarında. Yapay zeka bu büyümeyi yüzde 0,8 oranında artırabilir." şeklinde konuştu.

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Yapay zekanın büyümeye çevrilebilmesi açısından yoksul ülkeler ile gelişen ekonomiler arasındaki ciddi farklar bulunduğunu belirten Georgieva, "Gelişmekte olan ülkelerde yapay zekanın büyümeye çevrilmesi konusunun önemli oranda sadece teoride kalmasından endişe ediyorum." dedi.

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