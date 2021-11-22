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Yatırım fonlarına aktarılan sermaye yükseldi

Çin'de özel yatırım fonlarına aktarılan sermayenin 3 trilyon doları aştığı bildirildi.

22.11.2021 - 11:05 | | AA
Yatırım fonlarına aktarılan sermaye yükseldi

Çin Varlık Yönetimi Birliği (AMAC) verilerine göre, fon büyüklüğü ekimde önceki aya göre yüzde 2,63 artarak 19,69 trilyon yuana (yaklaşık 3 trilyon 80 milyar dolar) ulaştı.

Ülkede 24 bin 569 varlık kuruluşu tarafından yönetilen 119 bin 268 özel yatırım fonu bulunuyor.

AMAC, Çin'deki varlık yönetim şirketlerinin öz-düzenleme kurumu olarak 2012'de kurulmuştu.

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