Yatırımcılar dikkat: Altında tarihi rekor sonrası merak ediliyordu! Sert yükselişin nedeni belli oldu

Para ve emtia piyasaları geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına odaklanmıştı. Özellikle Trump’ın bazı ülkelere gümrük vergisi uygulayacağına yönelik açıklamaları piyasalarda tedirginliklere yol açmıştı.

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Yeni yılın en gözde yatırım araçlarının başında gelen altın ise geçen hafta sert hareketlere sahne oldu. Ons altın fiyatı 2800 doları aşarken, gram altın 3248 lirayı gördü. Peki altın fiyatlarındaki sert yükselişin nedeni neydi? Altında rekor denemelerinin devamı gelecek mi? Gram altında neredeyse 3250 lirayı gördük. 3300 hedefi kısa vadede mümkün mü?

‘CİDDİ MİKTARDA KÜLÇE ALTIN ALDILAR’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Donald Trump'ın 1 Şubat itibarıyla uygulamaya koyduğu Meksika ve Kanada’ya %25 ve Çin'e %10 gümrük vergisi nedeniyle ABD’deki altın ithalatçıları fiyatların yükseleceği beklentisiyle ciddi miktarda külçe altın alımı yaptı.

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İŞTE ALTINDAKİ SERT HAREKETİN NEDENİ!

Altın ithalatında da gümrük vergisinin artacağı beklentisi ister istemez Londra'dan ciddi miktarda külçe altın ithalatına neden oldu. New York'taki emtia borsasındaki (Comex) vadeli altın fiyatları geçen hafta Londra'daki spot fiyatların ons başına 60 dolar kadar üzerine çıkarken, bu durum Londra'dan New York'a külçe altın getirebilen büyük bankalar için kazançlı bir arbitraj fırsatı yarattı.

İşte bu nedenle Londra'dan ABD'ye altın sevkiyatında önemli artışlar gerçekleşti. New York'taki vadeli işlem piyasası genellikle Londra'daki spot piyasayı hedge etmek için kullanılıyor ancak ABD seçimlerinden bu yana New York'taki altın borsasının kasalarındaki fiziki altın stoku yaklaşık 13 milyon ons (yaklaşık 38 milyar dolar) arttı. İşte bu hareket ons altın fiyatının yükselişine neden oldu.

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‘BU KADAR BÜYÜK HACİMLİ İŞLEMLER İLK KEZ OLDU’

Bu arada bu kadar büyük hacimli işlemlerin ilk kez olduğunu da belirtelim. Londra'dan birkaç günde yapılan altın sevkiyatında bu yoğunluk nedeniyle bekleme süresi 4-8 haftaya kadar yükseldi. Sadece ocak ayında Comex'teki altın stokları 244 ton arttı ve bu Mayıs 2020 sonrasındaki en yüksek aylık giriş oldu. Comex dışındaki girişleri düşünürsek miktar daha da fazla olabilir.

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ALTINDA REKOR DENEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Milliyet.com.tr’ye verdiğim daha önceki demeçlerimde teknik olarak yukarı sinyallerin devam ettiğini belirtmiştim. Hala aynı sinyaller gelmeye devam ettiğine göre gümrük tarifesi etkileri net görülene kadar da piyasada dalgalanmalar devam edebilir. Piyasada alınan pozisyonların etkisiyle 2767-2820 dolar bandında dalgalanmalar mümkün görünüyor. Tarife düzenlemeleri dışında, özellikle jeopolitik risklerde önemli bir değişiklik olmadığından, enflasyonist baskılar nedeniyle önümüzdeki dönem faizleri indirmeyen Fed altın için bir risk oluşturmaya devam etse de tarifeler yakın gelecekte ana belirleyici unsur olacak gibi görünüyor.

‘BU KADAR BÜYÜK MİKTARDA HAREKET DAHA FAZLA YÜKSELİŞİN HABERCİSİ OLABİLİR’

Altında bu kadar yüklü işlem ve hareket bu seviyelerde önemli maliyetlerin de oluştuğunu gösteriyor. Teknik olarak hala yön yukarı ve tarifede altın ile ilgili bir istisna çıkmazsa o zaman daha da yukarı seviyeleri deneme ihtimali artacaktır. O yüzden tarifede altın ile ilgili hükümler son derece önemli. Ancak bu yüklü hareketler ABD piyasalarında bazı kurumlara onarılamaz zararlar da vermiş olabilir. O yüzden mevcut seviyeye yüksek diyemiyoruz. Şimdilik fırtınanın geçerek daha öngörülebilir olmasını beklemek, tarifede altın ile ilgili maddeleri analiz etmek gerekir. Bu kadar büyük miktarda hareket daha fazla yükselişin habercisi de olabilir.

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GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN!

Daha önceki yorumlarımızda da ifade ettiğimiz gibi ons altın hareketi (dolar/TL paritesinde oynaklık beklemememiz nedeniyle) doğrudan gram altın hareketinin belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Şu anda da öyle olmaya devam ediyor. 3183 TL şu an için önemli destek konumuna geldi. 3300’leri görme potansiyeli de bir hayli artmış görünüyor. Çok kısa sürede zaten 3250 seviyesi test edilecek gibi durmaktadır.”