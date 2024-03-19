'Yatırımcılar Euro Bölgesi hisselerine yöneldi'

BofA'nın anketine katılan fon yöneticileri arasında küresel büyüme beklentileri iki yılın en yüksek seviyesindeydi ve "risk iştahı" Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyedeydi.

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Beklenenden daha güçlü gelen bir dizi ABD verisi, Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürme ihtimalini azaltıp tahvil fiyatlarına zarar verse de, küresel hisse senedi piyasalarındaki havanın aydınlanmasına yardımcı oldu.

BofA'nın anketine katılanların %40'ı önümüzdeki 12 ay içinde tahvil getirilerinin düşmesini beklerken, bu oran Aralık 2023'te %62 idi. BofA, Mart ayında ABD hisse senetlerinden, özellikle de ihtiyari ve teknoloji hisselerinden çıkışlar yaşandığını söyledi.