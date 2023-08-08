Yatırımcılar perşembe gününe dikkat: İki kritik senaryo! Gram altında yeni tahmin

Son zamanlarda sert yükseliş gösteren altın fiyatları geçtiğimiz hafta büyük kayıp vermişti. Gram altın fiyatı 1730 lirayı aşarak tarihi rekor kırdıktan sonra geçtiğimiz hafta itibarıyla aşağı yönlü seyir ile dikkat çekmişti. Gram altın bu hafta 1670’li seviyelere kadar geriledi. Peki düşüşün sebebi ne?

Bu hafta perşembe günü ABD’de enflasyon rakamları açıklanacak. Kritik gelişme sonrası altında yön belli olacak. Peki kritik enflasyon verisine göre olası senaryolar neler? 1700 liranın altına düşen gram altında tahminler değişti. Uzman isimler piyasalara dair merak edilenleri değerlendirdi. İşte detaylar...

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Ata Yatırım Hazine Müdürü Yalaz Özkanlı’nın piyasa analizi şu şekilde:

“Geçtiğimiz hafta fabrika siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve iş gücü verimliliği gibi bazı öncü verilerin beklentilerden daha güçlü gelmesi, ABD getiri eğrisinin hafta boyunca yükselmesine neden oldu. Bu hareket 10 yıllık ABD tahvilini yüzde 4,19 seviyesine kadar taşırken, altının ons fiyatının da bu paralelde 1.930 dolar seviyesine kadar gerilediğini gözlemledik.

Haftanın son gününde tarım dışı istihdam verisinin hem kendi içeriği hem geçmiş aylara gelen aşağı yönlü revizyonları nedeniyle eylül ayında bir faiz artışı ihtimalini büyük ölçüde fiyatlardan çıkarması ile, ABD 10 yıllık tahvilin getirisi yeniden yüzde 4,07 seviyesine gerilerken, altının ons fiyatı ise 1.930 - 1.950 dolar aralığında tutunmuş oldu.

ALTINDA YÖNSÜZ SEYİR

ABD ekonomisine dair net bir senaryonun halen fiyatlanamıyor olması altında yönsüz seyrin devam etmesine neden oluyor. Bu süreçte hem ETF’lerin ve fiziki talebin zayıf kaldığını, hem altın fiyatlarında kısa süreli yükselişlerin gümüş fiyatları tarafından teyit edilmediğini gördük.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan yıl boyunca merkez bankalarını altında net alıcı olarak görmemiz aşağı yönlü hareketlerin de sınırlı kalmasında ana etken olarak öne çıktı. Böylece yaz ayları boyunca altının nispeten dar bir aralıkta dalgalandığını takip ettik.

ALTINDA İKİ KRİTİK SENARYO

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına dair görüşünün netleşmesi altın fiyatlarında da yönün belli olmasını sağlayacak en önemli etken olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede bu hafta yayınlanacak ABD enflasyon rakamları önemli olacak. Enflasyonun aylık olarak hem manşette hem çekirdekte yüzde 0,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun üstünde gelecek sürpriz bir enflasyon rakamı faiz artışı beklentilerini canlandırarak altın üzerinde satış baskısı yaratabilir. Düşük gelecek bir enflasyon rakamı ise piyasanın Fed’den, faiz artışlarının sonuna gelindiğine dair sözlü bir yönlendirme beklentisini kuvvetlendirecektir.”

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş’ın piyasa analizi şu şekilde:

“Altın fiyatları küresel anlamda Fed’e yönelik politikalardan etkileniyor. ABD tarafından gelen tarım dışı istihdam verisinin 200 bin olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiş olması Fed’e yönelik faiz artırım beklentileri bir miktar düşürdü ve emtia grubunda bir miktar kar realizasyonunu takip ettik.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

ABD’de tüketici enflasyonunun %3’ten %3.3 yükselmesi çekirdek enflasyonun %4.8’den %4.7’ye gerilemesi bekleniyor. Detaylar arasında katılık gösteren barınma enflasyonu ve hizmet enflasyonunun seyri takip ediliyor olacak. Çekirdek enflasyonda düşüş görülmesi bir yandan Fed'den bir faiz artışı daha gelmesi beklentilerini söndürürken resesyon beklentilerini canlandırabilir. Bu yüzden beklenene paralel şekilde çekirdek enflasyonda düşüş görülmesi halinde piyasada olumlu tepkilerin sınırlı kaldığını görebiliriz. Öte yandan bu enflasyon verisinin baz etkisinin sona erdiği bir veri olduğunu da notlarımıza eklememizde fayda görüyoruz.

GRAM ALTINDA YENİ TAHMİN

Gram altında yükseliş trendi dahilinde 1731 TL seviyesinden 1675 TL seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Bu tarz geri çekilmeleri sağlıklı bir yükseliş trendi içerisinde olumlu karşılıyoruz ve her düşüşün bir alım fırsatı oluşturabileceğini değerlendiriyoruz. Tekniksel bazda zirve olan 1731 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1800 TL hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1650 TL desteğinin önemli bir destek olduğu görüşündeyiz.

DOLARDA BEKLENTİLER NELER?

Kurlarda bir süredir dengelenme ve ılımlı bir hareket içerisinde olduğunu değerlendirmekteyiz. Dolardaki yabancı kuruluşların beklentileri de 32 TL – 35 TL aralığında şekilleniyor. Ancak TCMB’nin proaktif bir role bürünmeden kurlar üzerinde bir tahmin yapmamayı tercih ediyoruz.”