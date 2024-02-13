'Yatırımcılar resesyon beklentilerini terk etti'

Bank of America'nın fon yöneticileri anketine göre yatırımcılar Nisan 2022'den bu yana ilk kez ekonomik durgunluk beklemedikleri için nakit seviyelerini düşürdü ve hisse senedi tahsislerini artırdı.

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Rapora göre toplam 568 milyar dolarlık varlığa sahip küresel fon yöneticileri, nakit oranını %4,8'den %4,2'ye düşürdü ve küresel hisse senedi tahsislerini iki yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Anket ayrıca ABD teknoloji hisselerinden oluşan "Muhteşem 7'li uzun" işleminin en kalabalık işlem olmaya devam ettiğini ve bunu "Çin hisseleri kısa" işleminin izlediğini gösterdi. Teknoloji hisselerine tahsisi Ağustos 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.