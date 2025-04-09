'Yavaş ve dikkatli adımlar atmanın zamanı geldi'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonomi ve iş gücü piyasası hala sağlamken ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin boyutu ve kapsamı hakkında hala pek çok şey belirsizken faiz oranlarını düşürmek için acele etmediklerini söyleyen en son ABD merkez bankacısı oldu.

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Daly, gümrük tarifelerinin en azından geçici olarak enflasyonu yükseltebileceğinden "biraz endişeli" olsa da, "büyüme iyi ve politika iyi bir yerdeyken, yavaş ve dikkatli adım atmak için zamanımız ve yeteneğimiz var" dedi.

Daly, tercih ettiği faiz oranını belirtmese de en azından şimdilik bu tür agresif bir eylemin gerekli olduğunu düşündüğünü hissettirmedi.

"Gerçekten önemli olan şey, son iki gün içinde neler olduğunu değil, herhangi bir yönetimin almak istediği değişikliklerin net etkisini düşünürken teknede sabit kalmanızdır" diye konuşan Daly, işletmelerin iyimser kaldığını ve şu anda karşılaştıkları türden belirsizliklerle çalışmak için çok fazla pratiğe sahip olduklarını söyledi.