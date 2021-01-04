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04.01.2021 - 09:07 |

Yellen, 2 yılda en az 7 milyon dolar kazandı

Eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Jellen, Fed'den ayrıldıktan sonraki 2 yılda yaptığı konuşmalardan en az 7 milyon dolar kazandı.

Yellen, 2 yılda en az 7 milyon dolar kazandı
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ABD'de Seçilmiş Başkanı Joe Biden'in Hazine Bakanı olarak seçtiği eski Fed Başkanı Janet Jellen, Fed'den ayrıldıktan sonraki 2 yılda yaptığı konuşmalardan en az 7 milyon dolar kazandı.

Yellen yaptığı bildirimde, aralarında Goldman Sachs, Barclays ve Citadel gibi kuruluşlarında bulunduğu sponsorların desteklediği 50'den fazla konuşma yaptığını belirtti.

Yellen ayrıca, Avustralya merkezli Magellan Finacial Group'taki danışmanlık görevinden de istifa etti.

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