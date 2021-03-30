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Yellen, Fransa Maliye Bakanı ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

30.03.2021 - 07:23 | | Foreks
Yellen, Fransa Maliye Bakanı ile görüştü

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yellen ile Le Maire, global ekonominin koronavirüs salgınından toparlanmasının desteklenmesi için çok uluslu işbirliğine bağlılıklarını ifade ettiler.

Yellen ve Le Maire, OECD'de uluslararası vergilendirme konusunda devam eden görüşmelere bir çözüm bulunması için birlikte çalışmanın önemini de vurguladılar.

Açıklamaya göre Yellen, ABD'nin güçlü bir ekonomik toparlanmaya desteğini vurguladı ve Biden yönetiminin ABD'de istihdam ve yatırımları destekleme planları konusunda Le Maire'ye bilgi verdi.

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