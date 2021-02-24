Yellen, Ignazio Visco ile görüştü

Yellen, koronavirüs salgınının sona erdirilmesi, güçlü global toparlanmanın sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadelede de yakın çalışma içinde olacaklarını vurguladı.

Visco ile Yellen arasında görüşme, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Cuma günü sanal ortamda yapacakları toplantı öncesi gerçekleşti.

G20 dönem başkanı İtalya, bu toplantıda G20 üyelerinden yoksul ülkelere yardım için IMF Özel Çekim Hakkı'dan 500 milyar dolar yeni ihraç yapılmasına destek vermelerini isteyecek.