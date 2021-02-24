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24.02.2021 - 07:27 | | Foreks

Yellen, Ignazio Visco ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İtalya Merkez Bankası Başkanı ile görüştü. Yellen, İtalya MB Başkanı Ignazio Visco ile görüşmesinde düşük gelirli, yoksul ülkeler için desteğin iyileştirilmesi konusunda G20 dönem başkanı İtalya ile yakın çalışma içinde olacaklarını söyledi.

Yellen, Ignazio Visco ile görüştü
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Yellen, koronavirüs salgınının sona erdirilmesi, güçlü global toparlanmanın sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadelede de yakın çalışma içinde olacaklarını vurguladı.

Visco ile Yellen arasında görüşme, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Cuma günü sanal ortamda yapacakları toplantı öncesi gerçekleşti.

G20 dönem başkanı İtalya, bu toplantıda G20 üyelerinden yoksul ülkelere yardım için IMF Özel Çekim Hakkı'dan 500 milyar dolar yeni ihraç yapılmasına destek vermelerini isteyecek.

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