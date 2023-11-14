Yellen, Moody's'in borç görüşüne katılmıyor

Yellen, San Francisco'daki APEC Maliye Bakanları Toplantısı kapanışında düzenlediği basın toplantısında "Bu, katılmadığım bir karar" dedi.

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Moody's cuma günü ABD'nin kredi notunun görünümünü büyük mali açıkları ve borç karşılanabilirliğindeki olumsuzluğu gerekçe göstererek "durağan"dan "negatif"e düşürdü.

Yellen uzun vadeli faiz oranlarındaki artışın sürmesi halinde borç sürdürülebilirliği açısından zorluk yaratacağını kabul etti. Ancak Joe Biden yönetiminin "güvenilir ve sürdürülebilir bir mali yola tamamen bağlı" olduğunu belirtti. Yellen bütçe açığını azaltma planlarını ve vergi toplayan Milli Gelirler İdaresi'ne yapılan yatırımları örnek olarak gösterdi.

Yellen ayrıca Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi'ne bu hafta sonuna kadar gelebilecek kısmi hükümet kapanmasını önlemek için çalışma çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı hükümetin kapanma olasılığının "ABD ekonomisinin iyi gittiği ve doğru yönde ilerlediği bir dönemde gereksiz bir ekonomik olumsuzluk" olduğunu belirtti.