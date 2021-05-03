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Yellen: Yardımlar enflasyon yaratmaz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomik toparlanma için yaptığı yardımlar ve harcama planlarının, enflasyon yaratmayacağını, böyle bir durumda ise ABD Merkez Bankası'nın bununla başa çıkacak araçları bulunduğunu vurguladı.

03.05.2021 - 09:14 | | DHA
Yellen: Yardımlar enflasyon yaratmaz

NBC televizyonunun Basınla Buluşmalar programında konuşan Yellen, ekonominin yeniden yoluna girebilmesi için Biden yönetiminin yardımlar ile ilgili planını sürdüreceğini, ekonomi yoluna girdikten sonra da Amerikan İstihdam Planı ve Amerikan Aileleri Planı'nın devreye alınacağını söyledi.

Geçen hafta içinde Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Biden'ın ekonomiye ilişkin planlarının, kendilerinin dışlanması için yapıldığını ileri sürmüşlerdi. 

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