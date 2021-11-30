Yellen'dan 'borçlanma tavanı' uyarısı

Yellen, federal borçlanma tavanının yükseltilmemesi halinde ABD ekonomisinin COVID-19 salgınının etkilerinde gösterdiği "oldukça kayda değer" toparlanmanın zarar göreceği, zayıflayacağı uyarısında bulundu.

Senato Bankacılık Komitesi'nde bugün yapacağı sunumu basına dağıtan Yellen, bu sunumunda "ABD'nin ekonomik büyümesinin güçlü olmaya devam ettiği noktada, borçlanma limiti sorununun üstesinden gelinememesi büyümenin içini boşaltır" ifadelerini kullandı.

Yellen ayrıca, Kongre'yi Başkan Biden'ın 1,75 trilyon dolar büyüklüğündeki sosyal harcama ve iklim tasarısını onaylamaya da çağırdı.