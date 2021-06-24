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Yellen'dan enflasyon açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun arz tarafındaki darboğazların, sıkıntıların hafiflemeye başlaması ile birlikte yıl sonuna kadar cari yüksek seviyelerden geri gelmesi gerektiğini söyledi.

24.06.2021 - 07:51 |
Yellen'dan enflasyon açıklaması

Yellen, enflasyon bekleyişlerinin kontrol altından çıkmaya başladıklarına dair küçük kanıtlar gördüğünü de vurguladı. Senato'da Hazine bütçesine ilişkin oturumda konuşan Yellen, ekonominin COVID-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla yeniden açılma sonrasında 'inişli çıkışlı bir patika'da olduğunu ifade etti.

Enflasyonun geçtiğimiz ay görülen yüzde 5 seviyesinin de üzerine doğru gitmeye devam edip etmeyeceğine yönelik olarak senatörlerden gelen sorulara da yanıt veren Yellen, enflasyonun bu yıl sonuna doğru veya 2022 yılı başlarında yüzde 2'ye yakın olacağını düşündüğünü söyledi. Yellen, gelecek yılın ötesine yönelik enflasyon bekleyişi ölçümlerinin çoğunun enflasyonun yüzde 2 seviyesi yakınlarına döneceğini gösterdiğini de vurguladı.

ABD Hazine Bakanı da, Fed Başkanı Powell gibi enflasyonda son dönemde yaşanan artışa neden olarak arz tarafındaki darboğazların ve yetersizliklerin yol açtığı fiyat baskılarını gösterdi ve bu sorunların önümüzdeki aylarda kendiliğinden çözülmelerini beklediğini ifade etti.

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