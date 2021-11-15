Yellen'dan enflasyon açıklaması

Yellen, "Bu yüksek enflasyonun nedeninin pandemi olduğunun bilincine varılması önemli. Eğer enflasyonu aşağı getirmek istiyorsak, pandemi ile mücadelede ilerleme sağlamaya devam etmek yapabileceğimiz en önemli şey" dedi.

Enflasyonun 2022 yılının ikinci yarısında gerilemesini beklediğini tekrarlayan Yellen, "İş gücü arzı normalleştiğinde ve talep normalleştiğinde enflasyonun gerilemesini bekliyorum. Pandemi karşısında başarılı olursak, gelecek yılın ikinci yarısında bir zamanda fiyatların normal seviyelerine geri gitmelerini bekliyorum" diye konuştu.