Yellen'dan koronavirüs açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 350 milyar dolar büyüklüğündeki koronavirüs fonunun eyaletlerin ve yerel yönetimlerin Covid-19 salgınına daha güçlü yanıt vermelerine imkan sağladığını söyledi.

Yellen, Biden yönetiminin geçen yıl çıkardığı Amerikan Kurtarma Planı'ndaki fonları farklı ihtiyaçlar için farklı zamanlarda kullanmakta yaratıcı davrandığını da belirtti.