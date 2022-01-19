Yellen'dan koronavirüs açıklaması
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 350 milyar dolarlık fonun eyaletlerin ve yerel yönetimlerin Covid-19'a güçlü yanıt vermelerine imkan sağladığını belirtti.
19.01.2022 - 09:35 |
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 350 milyar dolar büyüklüğündeki koronavirüs fonunun eyaletlerin ve yerel yönetimlerin Covid-19 salgınına daha güçlü yanıt vermelerine imkan sağladığını söyledi.
Yellen, Biden yönetiminin geçen yıl çıkardığı Amerikan Kurtarma Planı'ndaki fonları farklı ihtiyaçlar için farklı zamanlarda kullanmakta yaratıcı davrandığını da belirtti.