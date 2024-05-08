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Uzmanpara 'Yendeki hareket enflasyonu etkileyebilir'
Haberler Uzmanpara 'Yendeki hareket enflasyonu etkileyebilir'

'Yendeki hareket enflasyonu etkileyebilir'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Japon yenindeki hareketlerin gelecekte enflasyon için önemli hale gelme riski olduğunu belirtti.

08.05.2024 - 09:42 | | Foreks Haber
'Yendeki hareket enflasyonu etkileyebilir'

BoJ Başkanı Ueda, yendeki hareketlerin şu ana kadar trend enflasyon üzeri̇nde büyük bir etkisini görmediklerini, ancak etkinin gelecekte önemli̇ hale gelme riski bulunduğunu söyledi.

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Konuşmasında BoJ'un faiz oranlarını yükseltmek için enflasyonun 1,5-2 yıl içinde bankanın tahminlerine ulaşmasını beklemeyeceğini ifade eden Ueda, "Trend enflasyon öngördüğümüz şekilde hareket ederse, parasal destek derecesini ona göre ayarlayacağız. Pozitif ücret-fiyat döngüsünün etkisiyle enflasyonist baskı güçleniyor" dedi.

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