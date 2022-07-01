Yeni asgari ücret belli oldu

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret komisyonu yıllık olarak toplantılarını gerçekleştiriyordu. Ekonomideki dalgalanmalar, enflasyon etkisiyle çalışanlarımızı koruyacak bir ilave artış olması gerektiğini bildirdiniz. Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarını yaptı."

TİSK'TEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ben de sizleri şahsım ve TİSK adına selamlıyorum. Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Sayın Bakanımız da ifade etti. Ülkemiz için faydalı her kararın arkasında durduk. Aralık sonunda güzel bir rakam belirlendi. Bu rakam 2022 yılının asgari ücreti olarak ilan edildi. Biz işverenler olarak bu sene güncelleme yapalım diye toplandık. Belirlenen rakamlar konusunda farklı görüşler olabilir ama bütün imkanlarımızı zorlayarak çalışanlarımızı, işverenlerimizi, istihdamı gözeten bir dengeyi bulmaya gayret ettik.

Açıklanan rakam yıl sonu itibarıyla tekrar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanım biliyorsunuz biz üçlü saç ayağını birbiriyle taraf olarak bakmıyoruz. Üçlü saç ayağı mutabakatla asgari ücreti güncelliyor. Her zaman kısmet olan bir resim değildir.

Aralık ayında başlayan çok uzun yılların konusu olan tüm çalışan ücretlerinin asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması devam ediyor olacak. Ben devletimize teşekkür ediyorum. 15 milyonun üzerinde çalışanın istifade ettiği aralık sonunda itibaren geçerli olan bu konu çok önemli bir kazanımdır.

BÜTÜN KAMU ÇALIŞANLARINA 350 LİRA ARTIŞ

Açıklamaların devamın da ise söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı: "Bütün kamu çalışanları da aşağı yukarı ortalaması 350 lira bir gelir elde edecektir. Sadece işçilerimizle sınırlı kalmayan artışın sayın Cumhurbaşkanımızın sosyal ilke çerçevesince çalışanları korumanın yansıması şeklinde altını çizmek isterim."

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletim, asgari ücret tespit komisyonumuzun kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği programı uygulamaktadır. Bu programı başarıyla yürütürken koronavirüs salgını, Rusya Ukrayna savaşının bozduğu küresel ekonomik dengeler sebebiyle yeni bir durumla karşı karşıya geldik.

Bizim gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Fiyat artışlarının oranları değişiklik olsa da ekonomik işleyişe etkisi aynıdır. Asıl dikkatimiz ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarına verdik.

Önceliğimiz insanlarımızın işlerinin, huzurlarının korunması ve geliştirilmesi olmuştur. Bunu da bir yandan ülkemizi terör örgütlerinin tasarrufundan kurtararak diğer yandan da yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasıyla yapıyoruz. Hamd olsun terörle mücadelede iyi bir seviyeye geldik.

Salgın döneminde bu yaklaşımın faydalarını kendimizi dünyada pozitif yönde ayrıştırarak gördük. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye kendi ihtiyacını karşılayan ihracatıyla elindeki imkanları herkesle paylaşan bir ülke olarak öne çıkmıştır.

Tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın günlük hayatlarında fahiş fiyat artışları ve enflasyonu asla görmezden gelmedik. Çalışanlarımız başta olmak üzere her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek tedbiri devreye aldık. Her alanda üretimi destekleyerek çarkların durmasına müsaade etmedik.

İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması ihracatın 250 milyar dolar eşiğine gelmesi çabalarımızın ürünüdür. Sosyal destek programlarımızın kapsamını genişleterek hiç kimseyi yalnız çaresiz bırakmadık.

Tüm dezavantajlı kesimin üzerinde titriyor, hepsine gözümüz gibi bakıyoruz. Bir diğer tedbirimiz çalışanlarımızı hayat pahalılığı karşısında daha güçlü desteklemektedir. Yıl başında hem asgari ücret, hem memur hem de emekli maaşlarında ciddi artış yaptık.

Asgari ücreti yükseltirken yapılan artışın yükünü işveren üstüne yıkmadık. Devlet olarak ciddi fedakarlıkta bulunarak asgari ücret yanında tüm maaşların asgari ücret kadar kısmından alınan vergiden vazgeçtik.

EMEKLİLERİN MAAŞINA YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ YAPILDI

Arkadaşlarımızdan gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımız ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40’ın üzerinde artış zaten yapılacak. Asgari ücretlilerimizin kayıplarını telafi etmek gerektiğini gördük.

Bakanlığımız talimatımızla asgari ücret komisyonunu toplantıya çağrıldı. Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içerisinde yaptığı çalışma sonunda yeni asgari ücret rakamını belirledik.

"YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA OLACAK"

Şimdi size yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz.

Yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu bir ara artıştır asıl asgari ücret tespitini yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz.

Yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı bırakılması sebebiyle kamu çalışanları ve emeklilere artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır.

Türkiye büyüdükçe elindeki imkanları milletin ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir. Asgari ücret komisyonunu taraflarına teşekkür ediyorum yeni asgari ücrete ve buna bağlı olarak pek çok farklı ödemelerde gerçekleşecek artışların ülkemize, işverenlerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."