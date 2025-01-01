Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaYeniden değerlemeye tabi tutarlarda düzenleme
HaberlerUzmanparaYeniden değerlemeye tabi tutarlarda düzenleme

Yeniden değerlemeye tabi tutarlarda düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025 yılı için yeniden değerlemeye tabi tutarlarda düzenlemeye gitti.

01.01.2025 - 09:14 | | AA
Yeniden değerlemeye tabi tutarlarda düzenleme

SPK bültenine göre, Kurul 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ yahut diğer alt düzenlemeler ile 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlarda 2025 yılı için düzenlemeye gitti.

Haberin Devamı

SPK buna göre, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 dönemi için yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olmasına karar verdi. Bu oran 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 dönemi için yüzde 58,46 olarak belirlenmişti.

Kurul ayrıca halka arz olacak şirketlerin aktif büyüklük ve ciro kriterlerinde de değişikliğe gitti. Buna göre, halka arz için başvuracak şirketlerde artık 2,4 milyar lira aktif büyüklük ve 1,2 milyar lira ciro şartı aranacak. Şirketlerin halka arz başvurusu için 2023 kriterleri 1,5 milyar lira aktif büyüklük ve 750 milyon lira ciro olarak belirlenmişti.

SON DAKİKA | Karadağ'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

SON DAKİKA | Karadağ'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki! 'Gazze'de hastane müdürünün gözaltına alınmasını kınıyoruz'

Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki! 'Gazze'de hastane müdürünün gözaltına alınmasını kınıyoruz'