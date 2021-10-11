Yeşil tahvil ihracı için bankalara yetki verildi

BofA Securities, Credit Agricole, Deutsche Bank, Nomura ve TD Securities ihraca liderlik edecek bankalar olarak belirlendiler.

15 yıl, Şubat 2037 vadeli tahvil ihracı ile 12 milyar euro borçlanacak olan Avrupa Birliği, bugüne kadar devlet tahvili piyasasında yapılmış en büyük yeşil tahvil ihracını gerçekleştirmiş olacak.

Eylül ayında İngiltere 10 milyar GBP tutarında yeşil tahvil ihraç etmişti.