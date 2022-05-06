Yuan, dolar karşısında 1.5 yılın dibinde

Dolar/yuan paritesi bu sabah 6,6949 seviyesini gördü. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,31 artışla 6,6749'dan işlem görüyor.

ANZ analistleri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunun yuan üzerinde baskının artmasına yol açtığını belirtiyor ve dolar/yuan paritesinin haziran sonuna kadar 6,6-6,8 aralığında işlem görmeye devam edeceğini öngörüyor.