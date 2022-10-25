Yuan, dolar karşısında sert düştü
Çin Merkez Bankası'nın bu sabah yuanın günlük hareket bandı için orta noktayı 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede belirlemesinin ardından Çin yuanı, ABD doları karşısında neredeyse 15 yılın en düşük seviyesine indi.
25.10.2022 - 10:04 |
Çin Merkez Bankası bugün yuanın, ABD doları karşısındaki değeri için günlük hareket bandının orta noktasını 7,1668 olarak belirledi ve bu 15 Eylül 2008'den bu yana görülen en düşük orta nokta oldu.
USDCNY ise gün içinde 7,3086 seviyesini gördü ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,54 artışla 7,3027'den işlem görüyor.
Offshore piyasada ise ABD doları, Çin yuanı karşısında 7,3760 seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda 7,329 seviyesinde.
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