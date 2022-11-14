Yuan, dolar karşısında 2 yılın zirvesini gördü

Çin Merkez Bankası'nın yuanın bugün ABD doları karşısında hareket edeceği bandın orta noktasını 2005 yılından bu yana görülen en büyük günlük değişim ile 7,1907'den 7,0899'a çekmesi yuanın, ABD doları karşısında 2 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına yol açtı.

Yuanın güçlenmesinde Çinli regülatörlerin finansal kuruluşlara gayrimenkul geliştirme şirketlerini destekleme talimatı verdikleri haberleri de etkili oldu.

Çin Merkez Bankası'nın dolar/yuan için bugünkü orta noktayı cuma gününün yüzde 1,42 altında 7,0899 olarak belirlemesinin ardından 7,0364'e kadar geriledi. Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 0,74 kayıpla 7,0555 seviyesinden işlem görüyor.

Offshore piyasada da yuan, ABD doları karşısında 7,02 seviyesine kadar güçlendi. Şu sıralarda 7,05 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler ekonomik toparlanmaya yönelik belirsizliğin yuanın, ABD doları karşısındaki yönünü belirleyeceğini, belirsizliğin azalması, Çin'in ekonomik verilerinde iyileşmenin yuanı güçlendireceğini ifade ediyor.