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Yuan, dolar karşısında 4 ayın zirvesine yakın

Yuan, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) daha güçlü bir orta nokta sabitlemesinin desteğiyle dolar karşısında 4 ayın en yüksek seviyesi civarında seyrediyor.

23.11.2023 - 09:36 | | Foreks Haber
Yuan, dolar karşısında 4 ayın zirvesine yakın

Çin Merkez Bankası, yuanın %2'lik bir bantta işlem görmesine izin verilen orta nokta kurunu bir önceki 7,1254'ten 42 baz puan daha yüksek olan dolar başına 7,1212 ile 5 ayı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesinde belirledi.

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Maybank analistleri, "Sapma farkı daraldıkça ve sabitleme mekanizması normalleştikçe, yuan için daha fazla iki yönlü ticaret olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Spot piyasada, dolar/yuan paritesi 7,1552'den açıldı ve 7,1415'e kadar geriledi. Şu sıralarda da 7,1443'ten işlem görüyor. Yuan, bu hafta başında ulaşılan 4 ayın en yüksek seviyesi olan 7,1256'dan çok uzakta değil.

ANZ Asya Araştırma Müdürü Khoon Goh, "Yetkililer günlük fiksingi daha güçlü yönlendirmek için doların zayıflığından faydalanıyor. İhracatçıların çok fazla döviz geliri biriktirmesiyle birlikte bunların dönüştürüldüğünü ve daha fazlasının da geleceğini görüyoruz. Bir sonraki önemli teknik seviye 7,10'dur ve dolarda daha fazla zayıflama olursa bu seviyeye ulaşılacaktır" dedi.

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