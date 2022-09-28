Yuan, dolar karşısında rekor seviyeye geriledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarının Çin ile ABD arasındaki faiz farkını kapatması, agresif sıkılaştırma adımlarının devam edeceği beklentileri Çin yuanının zayıflamasına neden oluyor.

Offshore piyasada dolar/yuan paritesi ilk kez 7,238 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/yuan paritesi şu sıralarda 7,228'den işlem görüyor.

Piyasa açılışı öncesi Çin Merkez Bankası dolar/yuan paritesi için bugünkü hareket bandının orta noktasını düne göre yüzde 0,54 artışla 1,7707 olarak belirlemişti.