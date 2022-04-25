Yuan, dolar karşısında sert düştü

Aralarında Şanghay'ın da olduğu pek çok kentte Covid-19 salgınını önleme çabaları çerçevesinde karantina tedbirlerinin devam etmesinin ekonomik aktiviteye negatif etkilerinin Çin ekonomisinin bu yıl için belirlenmiş yüzde 5,5 büyüme hedefini yakalayamayacağı endişelerine yol açması yuanın değer kaybetmesinde etkili oldu.

Spot piyasada dolar/yuan paritesi bugün 2021 yılı Nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviye olana 6,5413'ü gördü. Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 0,60 artışla 6,5409 seviyesinde.