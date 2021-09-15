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Yuan tahminleri düşürüldü

Çin yuanı, ABD doları karşısında değer kaybetti, Çinli aracı kurumlar yuan tahminlerini düşürdü.

15.09.2021 - 08:06 |
Yuan tahminleri düşürüldü

Çin yuanı, koronavirüs Delta varyantının vaka sayılarını artırmaya devam etmesinin Çin'in ekonomik toparlanmasına yönelik yarattığı endişelerin etkisi ile bugün ABD doları karşısında bir miktar geriledi.

USDCNY, bu sabah 6,4446 seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,05 artışla 6,4420'den işlem görüyor.

Analistler, Çin'de açıklanan son verilerin ekonomide toparlanmanın yılın ikinci yarısında birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını gösterdiğini ve bunun yuana yansıdığını belirtiyorlar.

Çinli aracı kurumlar da yayınladıkları aylık araştırma notlarında Çin yuanının ABD doları karşısındaki değerine yönelik tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler.

Haziran ayı öncesinde Çin yuanının ABD doları karşısında yıl sonuna kadar 6,2'ye kadar toparlanabileceğini ifade eden aracı kurumlar, bu tahminini Çin yuanının kısa vadede değer kaybedebileceği şeklinde değiştirdiler.

USDCNY, mayıs ayında son 3 yılın en düşük seviyesi olan 6,3565'i görmüştü. Haziran ayı ortasından bu yana ise 6,43-6,5 aralığında bir seyir izleniyor.

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