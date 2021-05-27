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'Yuanda manipülasyona izin verilmeyecek'

Çin Merkez Bankası, yuan kurunda son dönemde yaşanan hareketin ardından bugün kur piyasası paydaşları ve diğer hükümet kurumları ile döviz piyasaları konusunda takvim dışı toplantı gerçekleştirdi.

27.05.2021 - 15:42 |
'Yuanda manipülasyona izin verilmeyecek'

Yuan bugün kur sepetine karşı 2016'dan bu yana en sert yükselişi göstermişti. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Yuan kuru piyasa ve politika unsurları tarafından belirleniyor. Kötü niyetli manipülasyonlara karşı sıkı tedbirler alınacak" denildi.

Açıklamada yuan kurunun ihracatı artırmak ya da emtia fiyat artışlarının yarattığı etkiyi bastırmak amaçlı kullanılmayacağının altı çizildi. Yuanda iki yönde volatil hareketlerin normal olduğu hatırlatıldı.

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