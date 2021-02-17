'Yüksek enflasyon bir risk değil'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, düşük faizlerin ve kamu harcamalarının ABD ekonomisini aşırı ısıtacağı ve yüksek enflasyonu ateşleyeceği eleştirilerini reddetti.

"İstenmeyen seviyede bir enflasyonun eli kulağında olduğunu düşünmüyorum" diye konuşan Daly, "Yüksek enflasyonun şu anda düşünmemiz gereken bir olduğunu düşünmüyorum" dedi.

San Francisco Üniversitesi'nde konuşan Daly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının çok erken sıkılaştırmasının vereceği ekonomik hasara işaret ederek, "Yüksek enflasyonun eli kulağında olduğu konusunda daha az endişeli olmalıyız ve bu korkunun milyonlarca istihdama, milyonlarca kişinin geçimine, milyonlarca umut ve rüyaya mal olacağının farkına varmalıyız" diye konuştu.

Tam istihdam ve fiyat istikrarına odaklanılmaya devam edilmesini isteyen Daly, fiyat istikrarına yönelik korkuların rüzgarına kapılmamak gerektiğini vurguladı.