Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Yüksek enflasyon büyük problem'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Yüksek enflasyon büyük problem'

'Yüksek enflasyon büyük problem'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane yüksek enflasyonun ekonomi için büyük bir problem olduğunu söyledi.

22.09.2023 - 09:31 |
'Yüksek enflasyon büyük problem'

Philip Lane, ECB'nin para politikasında bir sonraki adımın ne olacağı konusunda spekülasyonda bulunmayı reddederken, enflasyonun geldiği yüksek seviyelerin ekonomi için çok negatif bir güç olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

"Enflasyon korkunç, gerçekten maliyetli, insanlar ondan nefret ediyor" diye konuşan Lane, ECB'nin hedefinin orta vadede yüzde 2 hedefine ulaşmak olduğunu vurguladı.

92 sabıkalı 2 kadın yakayı ele verdi!

92 sabıkalı 2 kadın yakayı ele verdi!

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları