'Yüksek enflasyon büyük problem'

Philip Lane, ECB'nin para politikasında bir sonraki adımın ne olacağı konusunda spekülasyonda bulunmayı reddederken, enflasyonun geldiği yüksek seviyelerin ekonomi için çok negatif bir güç olduğunu söyledi.

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"Enflasyon korkunç, gerçekten maliyetli, insanlar ondan nefret ediyor" diye konuşan Lane, ECB'nin hedefinin orta vadede yüzde 2 hedefine ulaşmak olduğunu vurguladı.