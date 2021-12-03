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'Yüksek enflasyon geçici'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, cari yüksek enflasyonun "geçici" olduğu görüşünü sürdürdüğünü söyledi.

03.12.2021 - 08:10 |
'Yüksek enflasyon geçici'

Rehn düzenlediği basın toplantısında, "Vatandaşlarımızın akaryakıt pompalarında yaşadıkları mikro deneyimin ekonomistlerin ve merkez bankacıların makro okumalarından oldukça farklı olduğunun bilincindeyim. Ancak bazı bileşenler gelecek yıl beklenenden daha uzun süre yüksek kalmaya devam etse bile Euro Bölgesi enflasyonunun büyük ölçüde geçici olduğu görüşündeyim" dedi.

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