'Yüksek enflasyon geçici'

Rehn düzenlediği basın toplantısında, "Vatandaşlarımızın akaryakıt pompalarında yaşadıkları mikro deneyimin ekonomistlerin ve merkez bankacıların makro okumalarından oldukça farklı olduğunun bilincindeyim. Ancak bazı bileşenler gelecek yıl beklenenden daha uzun süre yüksek kalmaya devam etse bile Euro Bölgesi enflasyonunun büyük ölçüde geçici olduğu görüşündeyim" dedi.