'Yüksek tarife fiyatları artıracak'

Yellen, Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikte, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin uluslararası ekonomi politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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ABD'nin güçlü ekonomik performansının küresel ekonomiyi güçlendirmeye yardımcı olduğunu belirten Yellen, ancak ekonomiler arasındaki ilerlemenin dengesiz olmaya devam ettiğini söyledi.

Yellen, ABD'nin ekonomik refahının da büyüyen ve güvenli bir küresel ekonomiye bağlı olduğuna inandıklarını, küresel büyümeyi destekleyen, finansal istikrarı koruyan ve ekonomik istikrarsızlığı önleyen politikaların, yatırımların ve kurumların teşvik edilmesi gerektiğini aktardı.

Ülkenin tek başına hareket etmesi halinde ekonomik ve güvenlik çıkarlarını geliştirmeyi umut bile edemeyeceğini kaydeden Yellen, "Amerika'yı dostlarımıza ve rakiplerimize karşı yüksek tarifelerle çevreleme çağrıları ya da en yakın müttefiklerimizi bile sadece ticari ortak olarak görme yaklaşımı son derece yanlış. Geniş kapsamlı ve hedefe yönelik olmayan tarifeler, Amerikan aileleri için fiyatları yükseltecek ve işletmelerimizi daha az rekabetçi hale getirecektir." dedi.

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"ÇİN İLE EŞİT ŞARTLARA DAYALI SAĞLIKLI BİR EKONOMİK İLİŞKİYE SAHİP OLMALIYIZ"

Yellen, tedarik zincirlerindeki bozulmalar, iklim değişikliği, küresel salgın hazırlığı ve Çin'in endüstriyel kapasite fazlası gibi bugün karşı karşıya olunan sorunların eski yöntemlerle yetinilemeyeceği anlamına geldiğini ifade etti.

Çin ile ticaret ve yatırımın Amerikan firmalarına ve çalışanlarına önemli kazançlar sağlayabileceğini ve sürdürülmesi gerektiğini belirten Yellen, ancak aynı zamanda eşit şartlara dayalı sağlıklı bir ekonomik ilişkiye sahip olunması gerektiğini dile getirdi.

Yellen, "Çin'in pazar erişimine yönelik engelleri ve adaletsiz ticaret uygulamaları, şu anda Amerikan firmaları ve çalışanları ile Çin'de faaliyet göstermeye çalışan diğer yabancı işletmeler için zorluklara neden oluyor. Ayrıca Çin'in politikaları, kritik sektörlerde endüstriyel kapasite fazlasına yol açarak Amerikan ve diğer firmaları tehdit ediyor ve küresel ekonomik dayanıklılığı zayıflatan aşırı yoğunlaşmış tedarik zincirleri riskini artırıyor." diye konuştu.

Kapasite fazlasıyla ilgili endişelerini Çinli muhataplarına sık sık ve doğrudan ilettiğini belirten Yellen, büyüyen uluslararası mutabakatın da Çin'in uygulamalarını değiştirmesi gerektiğinin güçlü bir göstergesi olduğunu kaydetti.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın tarifelere ilişkin açıklamalarının eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın yüksek tarifelerin şirketleri ABD'de üretim yapmaya teşvik edeceğine yönelik açıklamalarının ardından gelmesi dikkati çekti. ​​​​​​​Trump, ikinci kez başkan olması halinde, Çin menşeli mallara yüzde 60, diğer ülkelerden ithal edilen mallara ise yüzde 10 ila 20 gümrük vergisi uygulamayı hedefliyor.