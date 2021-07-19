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Yunanistan'dan güçlü büyüme bekleniyor

IMF, Yunanistan ekonomisinde gelecek yıl güçlü büyüme bekliyor.

19.07.2021 - 08:24 |
Yunanistan'dan güçlü büyüme bekleniyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yunanistan ekonomisine ilişkin 4. madde değerlendirme raporunu açıkladı.

Raporda Yunanistan ekonomisinin bu yıl %3,3 büyüme göstermesinin beklendiği belirtilirken 2022 yılı beklentisi ise %5,4 olarak açıklandı.

Değerlendirmede Yunanistan hükümeti tarafından atılan adımların gelecek dönemde işletmeleri ve hanehalkını desteklemesinin beklendiği de kaydedildi.

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