Yunanistan'dan güçlü büyüme bekleniyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yunanistan ekonomisine ilişkin 4. madde değerlendirme raporunu açıkladı.

Raporda Yunanistan ekonomisinin bu yıl %3,3 büyüme göstermesinin beklendiği belirtilirken 2022 yılı beklentisi ise %5,4 olarak açıklandı.

Değerlendirmede Yunanistan hükümeti tarafından atılan adımların gelecek dönemde işletmeleri ve hanehalkını desteklemesinin beklendiği de kaydedildi.