Yunanistan'dan güçlü büyüme bekleniyor
IMF, Yunanistan ekonomisinde gelecek yıl güçlü büyüme bekliyor.
19.07.2021 - 08:24 |
Uluslararası Para Fonu (IMF) Yunanistan ekonomisine ilişkin 4. madde değerlendirme raporunu açıkladı.
Raporda Yunanistan ekonomisinin bu yıl %3,3 büyüme göstermesinin beklendiği belirtilirken 2022 yılı beklentisi ise %5,4 olarak açıklandı.
Değerlendirmede Yunanistan hükümeti tarafından atılan adımların gelecek dönemde işletmeleri ve hanehalkını desteklemesinin beklendiği de kaydedildi.