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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ekimde yıllık %57,25, aylık %1,35 arttı.

20.11.2023 - 10:03 |
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE (2010=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın aralık ayına göre %49,61, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %51,04 artış gerçekleşti.

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İMALAT YILLIK %57,30 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %54,78, imalatta %57,30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %49,77, dayanıklı tüketim malında %62,19, dayanıksız tüketim malında %61,27, enerjide %43,75, sermaye malında %65,49 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK %1,33 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %2,79, imalatta %1,33 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %1,72 artış, dayanıklı tüketim malında %2,27 artış, dayanıksız tüketim malında %3,39 artış, enerjide %6,91 azalış, sermaye malında %1,30 artış olarak gerçekleşti.

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YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 9 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 16 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden ana metaller %40,91, kağıt ve kağıt ürünleri %40,94, kok ve rafine petrol ürünleri %43,75 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık tütün ürünleri %89,25, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %72,53, b.y.s. makine ve ekipmanlar %72,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 5 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 20 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri %6,91, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %0,11 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu.

Buna karşılık tütün ürünleri %8,09, basım ve kayıt hizmetleri %5,14, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %4,78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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