Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

YD-ÜFE 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,91 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,55 artış gösterdi.

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YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %23,53 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %22,19 artış, imalatta %23,53 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %21,53 artış, dayanıklı tüketim mallarında %26,23 artış, dayanıksız tüketim mallarında %24,07 artış, enerjide %8,08 artış, sermaye mallarında %27,58 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %0,90 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,0 artış, imalatta %0,90 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %0,76 artış, dayanıklı tüketim mallarında %0,01 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,19 artış, enerjide %0,30 artış, sermaye mallarında %1,18 artış olarak gerçekleşti.