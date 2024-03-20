Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,38 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %7,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %62,38 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %52,96 artış gösterdi.

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YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %62,41 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %60,69 artış, imalatta %62,41 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarında %53,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında %70,60 artış, dayanıksız tüketim mallarında %67,20 artış, enerjide %68,64 artış, sermaye mallarında %70,30 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,39 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %2,20 artış, imalatta %2,39 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara mallarında %2,52 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,62 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,91 artış, enerjide %9,99 artış, sermaye mallarında %1,28 artış olarak gerçekleşti.