Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

YD-ÜFE 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %57,10 artış gösterdi.

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YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %65,46 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %69,45 artış, imalatta %65,46 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %58,07 artış, dayanıklı tüketim mallarında %70,12 artış, dayanıksız tüketim mallarında %70,03 artış, enerjide %74,24 artış, sermaye mallarında %72,01 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,33 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,57 artış, imalatta %1,33 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,65 artış, dayanıklı tüketim mallarında %0,59 artış, dayanıksız tüketim mallarında %0,90 artış, enerjide %2,68 artış, sermaye mallarında %1,40 artış olarak gerçekleşti.