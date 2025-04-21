Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

YD-ÜFE 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %4,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,34 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,43 artış gösterdi.

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YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %19,30 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %21,70 artış, imalatta %19,30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %18,41 artış, dayanıklı tüketim mallarında %22,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında %20,82 artış, enerjide %5,08 azalış, sermaye mallarında %23,24 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %4,05 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,24 artış, imalatta %4,05 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %4,34 artış, dayanıklı tüketim mallarında %4,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında %3,89 artış, enerjide %4,03 azalış, sermaye mallarında %5,38 artış olarak gerçekleşti.