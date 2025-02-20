Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

YD-ÜFE 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,01 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,26 artış gösterdi.

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YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %20,45 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %21,66 artış, imalatta %20,45 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %19,42 artış, dayanıklı tüketim mallarında %20,57 artış, dayanıksız tüketim mallarında %21,87 artış, enerjide %11,19 artış, sermaye mallarında %21,84 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,99 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,63 artış, imalatta %1,99 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,53 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,28 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,77 artış, enerjide %7,52 artış, sermaye mallarında %1,08 artış olarak gerçekleşti.