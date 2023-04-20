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Yurt dışı üretici fiyat endeksi yükseldi

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) aylık %1,65, yıllık %40,35 arttı.

20.04.2023 - 10:53 | | İHA
Yurt dışı üretici fiyat endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre YD-ÜFE (2010=100) 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,65, bir önceki yılın aralık ayına göre %6,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %79,20 arttı.

İMALAT YILLIK %40,48 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %33,63, imalatta %40,48 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %39,26, dayanıklı tüketim malında %42,80, dayanıksız tüketim malında %39,44, enerjide %23,04, sermaye malında %44,24 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK %1,66 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %1,35, imalatta %1,66 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %1,69, dayanıklı tüketim malında %2,35, dayanıksız tüketim malında %1,42, enerjide %2,79, sermaye malında %1,25 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 9 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 16 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri %15,90, kok ve rafine petrol ürünleri %23,04, ana metaller %30,03 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık içecekler %64,70, diğer metalik olmayan mineral ürünler %56,47, fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç %55,18 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 15 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %0,10 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler oldu. Buna karşılık içecekler %6,62, diğer mamul eşyalar %4,08, ana metaller %3,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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