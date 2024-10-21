Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

YD-ÜFE 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,34 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,35 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %50,09 artış gösterdi.

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YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %32,27 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %36,93 artış, imalatta %32,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %30,35 artış, dayanıklı tüketim mallarında %38,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında %35,67 artış, enerjide %5,88 azalış, sermaye mallarında %41,21 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,25 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,48 artış, imalatta %2,25 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,58 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,25 artış, enerjide %4,22 azalış, sermaye mallarında %3,89 artış olarak gerçekleşti.