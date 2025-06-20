Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

YD-ÜFE 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,40 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,34 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,15 artış gösterdi.

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YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %25,40 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %22,08 artış, imalatta %25,40 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %22,07 artış, dayanıklı tüketim mallarında %30,80 artış, dayanıksız tüketim mallarında %28,39 artış, enerjide %0,40 artış, sermaye mallarında %30,73 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,36 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,66 artış, imalatta %2,36 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,98 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,87 artış, enerjide %3,53 artış, sermaye mallarında %2,83 artış olarak gerçekleşti.