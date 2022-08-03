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Yurt içi üretici fiyat endeksi arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %144,61, aylık %5,17 arttı.

03.08.2022 - 10:24 |
Yurt içi üretici fiyat endeksi arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %5,17, bir önceki yılın aralık ayına göre %70,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %144,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %97,30 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %121,71 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %149,92, imalatta %121,71, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %441,75 ve su temininde %84,30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %125,43, dayanıklı tüketim malında %92,88, dayanıksız tüketim malında %118,20, enerjide %350,64 ve sermaye malında %91,61 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,94 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %6,44, imalatta %2,94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %18,96 ve su temininde %5,15 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,18, dayanıklı tüketim malında %4,77, dayanıksız tüketim malında %5,36, enerjide %12,28 ve sermaye malında %4,25 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 23 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %53,06 ile giyim eşyası, %66,85 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %68,69 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %441,75, ham petrol ve doğal gaz %272,91, kok ve rafine petrol ürünleri %243,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış %8,97 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %2,72 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %18,96, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %15,19, ham petrol ve doğal gaz %11,83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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