Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,65, bir önceki yılın aralık ayına göre %7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %95,80 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %42,34 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %56,84, imalatta %42,34, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,53 ve su temininde %66,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %35,82, dayanıklı tüketim malında %49,10, dayanıksız tüketim malında %64,92, enerjide %9,62 ve sermaye malında %49,97 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %1,26 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %1,66 artış, imalatta %1,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,36 azalış ve su temininde %0,71 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %1,06 artış, dayanıklı tüketim malında %2,57 artış, dayanıksız tüketim malında %2,57 artış, enerjide %6,67 azalış ve sermaye malında %3,09 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 17 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %15,39 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %98,13, içecekler %92,97, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %91,82 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 7 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 22 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en yüksek azalış %8,60 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %7,36 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %0,05 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz %6,19, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %3,72, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %3,67 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.