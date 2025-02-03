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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,20 arttı, aylık %3,06 arttı.

03.02.2025 - 10:05 |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %3,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,20 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,50 artış gösterdi.

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Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %27,60 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,40 artış, imalatta %27,60 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %18,20 artış ve su temininde %54,39 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %23,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında %37,44 artış, dayanıksız tüketim mallarında %37,42 artış, enerjide %18,05 artış ve sermaye mallarında %25,61 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %3,25 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,57 artış, imalatta %3,25 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,44 azalış ve su temininde %16,84 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,81 artış, dayanıklı tüketim mallarında %6,39 artış, dayanıksız tüketim mallarında %4,45 artış, enerjide %2,27 artış ve sermaye mallarında %3,25 artış olarak gerçekleşti.

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