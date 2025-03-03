Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,12 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,21 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,55 artış gösterdi.

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Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %24,76 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,24 artış, imalatta %24,76 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %23,95 artış ve su temininde %57,58 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %21,16 artış, dayanıklı tüketim mallarında %34,52 artış, dayanıksız tüketim mallarında %33,52 artış, enerjide %19,18 artış ve sermaye mallarında %24,16 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,24 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,16 artış, imalatta %2,24 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,34 azalış ve su temininde %2,90 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,83 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,41 artış, enerjide %0,98 artış ve sermaye mallarında %2,04 artış olarak gerçekleşti.